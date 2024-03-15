Объявлен состав сборной Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт АФФА, сборная Азербайджана, которая примет участие в проекте "Серия FIFA - Edition 2024", проведет тренировочный сбор с 18 по 25 марта.
На сборы были приглашены 24 игрока. Еще 4 игрока находятся в резервном списке.
Отметим, что в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024» наша сборная встретится 22 марта в 20:00 с Монголией, а 25 марта в 20:00 - с Болгарией на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
|
1
|
Шахруддин Магомедалиев
|
Адана Демирспор (Турция)
|
2
|
Салахат Агаев
|
Сабаил
|
3
|
Рза Джафаров
|
Нефтчи
|
4
|
Алексей Исаев
|
Карабах
|
5
|
Амин Сейдиев
|
Сабах
|
6
|
Бахлул Мустафазаде
|
Карабах
|
7
|
Джошгун Диниев
|
Умраниеспор
|
8
|
Эдди Исрафилов
|
Нефтчи
|
9
|
Эльвин Джамалов
|
Сабах
|
10
|
Эльвин Джафаргулиев
|
Карабах
|
11
|
Эмин Махмудов
|
Нефтчи
|
12
|
Муса Гурбанлы
|
Юргорден (Швеция)
|
13
|
Озан Джан Кокчу
|
Эйндховен
|
14
|
Кисмет Алиев
|
Зира
|
15
|
Рахиль Мамедов
|
Лодзь (Польша)
|
16
|
Рамиль Шейдаев
|
Коджаэлиспор (Турция)
|
17
|
Ренат Дадашов
|
Хатайспор (Турция)
|
18
|
Торал Байрамов
|
Карабах
|
19
|
Бахтияр Гасанализаде
|
Тузласпор (Турция)
|
20
|
Бадави Гусейнов
|
Карабах
|
21
|
Вусал Искендерли
|
Болуспор (Турция)
|
22
|
Филип Озобич
|
Нефтчи
|
23
|
Эмиль Мустафаев
|
Полесье (Украина)
|
24
|
Джейхун Нуриев
|
Зира
Резервные игроки
|
25
|
Мурад Хачаев
|
Сумгаит
|
26
|
Ровлан Мурадов
|
Сумгаит
|
27
|
Орхан Алиев
|
Араз-Нахчыван
|
28
|
Руфат Абдуллазаде
|
Сабаил
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