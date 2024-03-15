Объявлен состав сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт АФФА, сборная Азербайджана, которая примет участие в проекте "Серия FIFA - Edition 2024", проведет тренировочный сбор с 18 по 25 марта.

На сборы были приглашены 24 игрока. Еще 4 игрока находятся в резервном списке.

Отметим, что в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024» наша сборная встретится 22 марта в 20:00 с Монголией, а 25 марта в 20:00 - с Болгарией на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.