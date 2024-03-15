15 Марта 2024
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Объявлен состав сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 18:49
Объявлен состав сборной Азербайджана

Объявлен состав сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на сайт АФФА, сборная Азербайджана, которая примет участие в проекте "Серия FIFA - Edition 2024", проведет тренировочный сбор с 18 по 25 марта.

На сборы были приглашены 24 игрока. Еще 4 игрока находятся в резервном списке.

Отметим, что в рамках проекта «Серия FIFA - Edition 2024» наша сборная встретится 22 марта в 20:00 с Монголией, а 25 марта в 20:00 - с Болгарией на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

1

Шахруддин Магомедалиев

Адана Демирспор (Турция)

2

Салахат Агаев

Сабаил

3

Рза Джафаров

Нефтчи

4

Алексей Исаев

Карабах

5

Амин Сейдиев

Сабах

6

Бахлул Мустафазаде

Карабах

7

Джошгун Диниев

Умраниеспор

8

Эдди Исрафилов

Нефтчи

9

Эльвин Джамалов

Сабах

10

Эльвин Джафаргулиев

Карабах

11

Эмин Махмудов

Нефтчи

12

Муса Гурбанлы

Юргорден (Швеция)

13

Озан Джан Кокчу

Эйндховен

14

Кисмет Алиев

Зира

15

Рахиль Мамедов

Лодзь (Польша)

16

Рамиль Шейдаев

Коджаэлиспор (Турция)

17

Ренат Дадашов

Хатайспор (Турция)

18

Торал Байрамов

Карабах

19

Бахтияр Гасанализаде

Тузласпор (Турция)

20

Бадави Гусейнов

Карабах

21

Вусал Искендерли

Болуспор (Турция)

22

Филип Озобич

Нефтчи

23

Эмиль Мустафаев

Полесье (Украина)

24

Джейхун Нуриев

Зира

Резервные игроки​

25

Мурад Хачаев

Сумгаит

26

Ровлан Мурадов

Сумгаит

27

Орхан Алиев

Араз-Нахчыван

28

Руфат Абдуллазаде

Сабаил

İdman.biz

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