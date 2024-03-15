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"Карабах" мог не упустить победу"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 17:04
"Карабах" мог не упустить победу"

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского голкипера Андрея Лунева в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3).

«Карабах» снова хорошо сыграл, опять вели 2:0, но в конце матча вновь упустили преимущество. В эпизоде с первым голом шансов мало было, чтобы спасти Андрею, во втором пропущенном не повезло - в упор били. Он всё правильно делал, но удачи не хватило. Лунев сделал свою работу.

Думаю, если бы не удаление, то могли и не упустить победу. Андрей со своей стороны сделал всё, что мог. Обычно такие игры выбивают из себя и вратаря, и игроков. Они очень тяжело переживаются, и заноза в сердце остаётся надолго.

Меня сейчас больше волнует психологическое состояние Андрея. Очень важно, как быстро он может забыть болезненное поражение и вернуться в состояние, которое было до этих матчей. Андрей - парень психологически устойчивый. Думаю, что сможет пережить этот период безболезненно», - İdman.Biz сообщает, что об этом Кафанов заявил metaratings.ru.

32-летний Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. В азербайджанский клуб россиянин пришёл после выступления за «Байер». В составе «Карабаха» голкипер провёл 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей, а в восьми матчах отыграл «на ноль».

İdman.Biz

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