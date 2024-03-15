АФФА аннулировала счет 3:3

Результат еще одной игры во II лиге чемпионата Азербайджана был аннулирован.

Как сообщает İdman.biz, решение по матчу 16-го тура между «Гейгелем» и «Гусаром» принял дисциплинарный комитет АФФА.

На 82-й минуте матча вместо Эмиля Валехова в составе команды «Гусар» в игру вышел Эльнур Демирли, имя которого не было внесено в протокол. В связи с этим одноименному представителю Гусара было присвоено техническое поражение со счетом 0:3. Клуб оштрафован на 400 манатов.

Отметим, что матч завершился со счетом 3:3.

İdman.biz