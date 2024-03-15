"Иревану" присудили техническое поражение

Результат игры «Иреван» - «Загатала» XVIII тура, проходившей в I лиге чемпионата Азербайджана, был аннулирован.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Причиной тому является появление в составе «Иревана» Камиля Махмудова, имя которого не было внесено в протокол матча. Он заменил игрока под номером 99 Баламирзу Солтанова на 83-й минуте матча.

Таким образом, «Иревану» было присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Клуб оштрафован на 400 манатов.

Отметим, что в этом матче «Иреван» одержал победу со счетом 3:0, результат которой был аннулирован.

İdman.biz