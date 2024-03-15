Гурбан Гурбанов: "Английскому судье не пристало показывать такую красную карточку" - ИНТЕРВЬЮ

"Грустно об этом думать. У нас были шансы в обеих играх. Но мы пропустили голы на последних минутах».
Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.
Опытный специалист прокомментировал поражение от немецкого "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы. Вернувшись сегодня в Баку, Гурбанов в интервью в Международном аэропорту Гейдар Алиев заявил, что хотя они и прекратили борьбу в Лиге Европы, но добились многого:
"Я благодарю своих футболистов. По крайней мере, в этом году мы как команда порадовали болельщиков, показав хороший футбол. Хотели сделать еще один шаг вперед. Но перед нами был очень серьезный соперник. Численное превосходство в конце игры также имело значение. Несмотря ни на что, наши игроки боролись хорошо и выстояли до конца».
- Как бы вы оценили красную карточку, показанную английским арбитром Энтони Тейлором Эльвину Джафаргулиеву на 62-й минуте?
- Я смотрел эпизоды. Возможно, неправильно высказывать мнение, но английскому судье не пристало показывать такую красную карточку. В английской премьер-лиге в том эпизоде, пожалуй, вообще не назначают штрафной удар. Был вызов от VAR, но он все еще имел право голоса.
- Вы говорили об этом с Эльвином?
- Я ни с кем не разговаривал после игры. Потому что с моей стороны было бы неправильно протестовать. После игры у всех были разные чувства, было грустно. По этой причине было бы неправильно кого-то критиковать. Тем не менее, им нужно быть осторожными и уметь играть быстрее. В таких играх бывают "простые" красные карточки. Но в любом случае я этого не принимаю.
- Несмотря на то, что вы вели в матче 2:0, соперник отыгрался. Как бы вы объяснили, почему?
- Здесь необходимо учитывать силу противника. Если мы посмотрим на игры «Байера» в Бундеслиге, то увидим, что на последних минутах они забили много голов. Это связано с выдержкой и правильным формированием команды. Мастерство, физическая сила, участие в подобных играх круглый год и т.д. - все это ключевые факторы. Но мы боролись до конца.
- Распространена информация, что есть предложения для вас и ваших игроков. Что вы можете сказать об этом?
- На данный момент я не думаю о переходе в другую команду. Поверьте, мне все равно, заинтересуется мной кто-то или нет. Я очень предан своей команде.
- Что нужно, чтобы проходить дальше?
- Предстоит сделать много дел. Нам нужно больше работать и думать больше. Мы всегда хотели сохранить тот состав, который у нас есть. Но, к сожалению, иногда это не работает. Это также пошло на пользу команде. Выход на трансферный рынок европейского футбола - это большой успех. Если они заинтересуются нашими игроками, это принесет нам только пользу в будущем. Мы сделали все, что от нас зависит. Мы всегда хотим сохранить необходимых игроков.
- Не будет ли после этого сложно настроиться на внутренний чемпионат?
- Нет, мы так играли уже много лет. Вот только визит в Товуз будет немного сложен. Потом подумаем о будущем.
- Поиск альтернативного футболиста продолжаются?
- Мы всегда думали об этом. Иногда мы можем уделять этому вопросу меньше времени. Но ведем переговоры об этом в течение года.
Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 2:3 в матче, прошедшем на "БайАрене" в Леверкузене, и завершил еврокубковый сезон.
Банучичак Гусейнли
İdman.biz