Мировая пресса: "Эйфория на "БайАрене"... Шок от Зубира... Драматический финал..."

Матч "Байер" - "Карабах" (3:2), прошедший в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, вызвал большой резонанс в мировой прессе.

Как сообщает İdman.biz, хотя команда Гурбана Гурбанова и попрощалась с еврокубками, противостояние чемпиона Азербайджана с европейским грандом не ускользнуло от внимания международного спортивного сообщества.

Зарубежная пресса высоко оценила подвиги азербайджанского клуба.

Вот некоторые выдержки из зарубежных статей:

«Сразу после перерыва Абдулла Зубир неожиданно вывел азербайджанский клуб вперед. На 62-й минуте гости остались в меньшинстве. Эльвин Джафаргулиев получил красную карточку. На 67-й минуте Жуниньо смог забить 2-й гол в ворота "Байера"... Драматическая концовка... Команда Алонсо воспользовалась численным преимуществом и совершила камбэк..."

(westobserver.com)

«Хотя "Карабах" казался одним из самых простых соперников в турнире, он доставил проблемы "Байеру"... Леверкузен поначалу не сумел воспользоваться шансами. После голов Абдуллы Зубира и Жуниньо хозяева растерялись. После того как Эльвину Джафаргулиеву была показана красная карточка - на 72-й минуте с гола Джереми Фримпонга начался камбэк …»

(archysport.com)

"Патрик Шик забил гол в последний момент и вывел "Байер" в четвертьфинал Лиги Европы... "Карабах", ведя 2:0, резко выбыл из турнира..."

(yahoo.com/news)

«Карабах» казался легким соперником. «Байер» понял, что азербайджанский клуб «беспощаден» в игре. Это мог бы стать конец для Леверкузена после Фрайбурга, если бы не Патрик Шик...

«Эй, это до сих пор продолжается? Мы собираемся веселиться всю ночь», - прогремело через громкоговорители. Игроки Леверкузена, находившиеся в эйфории от этих воззваний в "БайАрене", быстро поняли, что их "обманули"... Незабываемая игра..."

(stern.de)

«Матч надолго запомнится как сенсация. Хотя "Леверкузен" с самого начала был более активен, они не смогли воспользоваться своими возможностями... Абдулла Зубир, открывший счет на 58-й минуте, шокировал хозяев..."

(onlajny.com)

«Они не выдержали давления в составе 10 человек... «Карабах» повел в счете на 58-й минуте с Абдуллой Зубиром. На 62-й минуте Эльвин Джафаргулиев был удален с поля и покинул игру. Жуниньо увеличил разницу до двух голов на 67-й минуте... Хотя команда братского Азербайджана и пыталась на последних минутах "выстроить стену" против сильного давления, но клуб не смог устоять..."

(aksam.com.tr)

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