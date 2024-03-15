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Еврокубковая высота "Карабаха". Продолжение будет!

Азербайджанский футбол
Аналитика
15 Марта 2024 12:00
Еврокубковая высота "Карабаха". Продолжение будет!

Нынешний еврокубковый сезон оказался особенным для «Карабаха». Он во многом отличается от предыдущих кампаний, и дело здесь не только в выходе в 1/8 финала Лиги Европы. Все чаще агдамцы встречаются на международной арене с большими командами, а с «Байером» жребий сводил аж четырежды по ходу одной кампании.

Как передает İdman.biz, после встречи в Леверкузене Гурбан Гурбанов сказал правильные слова, которые характеризуют то, что команда и он сам испытали по ходу сезона. «Мы увидели, на каком уровне находится большой футбол. Обсуждать его - дело одно, а быть внутри него - совсем другое. Я увидел, что моих идей недостаточно, мне нужно повышать опыт и умение для дальнейшего роста», - сказал наставник «Карабаха».

И с этим не поспоришь. Конечно же, матчи с «Байером» - это совсем иной уровень. И то, как чемпион Азербайджана сыграл, достойно всяких похвал. Но чтобы стабильно играть на таком уровне нужны новые знания и умения, как от тренеров, так и футболистов. Вряд ли Хаби Алонсо по таланту уступает Гурбанову, но в такой невероятной конкурентной среде он прогрессирует как тренер.

В этом смысле «Карабах» добился уникального достижения, показав, что может на равных соперничать с такими грандами. Но для дальнейшего профессионального роста необходима подпитка, которые не полностью зависят от команды. Среди них - повышение уровня национального чемпионата. Правильная работа, основы которой были заложены в прошедшие годы, талант тренера, повышение мастерства игроков, селекционная работа, позволяют клубу добиваться таких впечатляющих результатов в Европе. Но для того, чтобы сделать качественно новый рывок и начать обыгрывать сильнейших, нужно еще больше времени.

Впрочем, уже очевидно, что агдамцы движутся в верном направлении. Они завершили еврокубок на стадии 1/8 финала, но непременно вернутся вновь, чтобы постараться взять новую высоту.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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