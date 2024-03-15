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Ариф Асадов: "Судья оказал влияние на выход "Байера" в следующий раунд"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 11:22
Ариф Асадов: "Судья оказал влияние на выход "Байера" в следующий раунд"

«Игра «Карабаха» была полна волнений от начала и до конца».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал матч между "Байером" и "Карабахом" (3:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. По словам Асадова, несмотря на то, что чемпион Азербайджана остановил борьбу, ему аплодировали:

"Уверенная игра против такого соперника показывает, что "Карабах" уже входит в ряды великих. Первые 15 минут игры прошли под прессингом и комбинациями соперника. Даже если соперник создавал голевые моменты, отличиться он не смог. Но позже уверенность в себе возникла у «Карабаха» во время контратак. Правда, мяч контролировал соперник. Но атаки «Карабаха» были более решительными. В результате они забили 2 гола".

Он рассказал, что переломным моментом игры снова стала «красная карточка»:

"Потому что против такой команды очень сложно бороться 30 минут в меньшинстве. Пребывание в меньшинстве сказалось на неспособности «Карабаха» пройти в следующий этап. Они очень хорошо проанализировали соперника. Мы видели, что «Байер» атакует соперника из центра короткими передачами. «Карабах» также создал компактность и плотность в той части поля, чего немцам сделать не удалось. Даже им не удавалось прорвать оборону «Карабаха», находившегося в меньшинстве. В этой игре симпатия арбитра была на стороне «Байера». В конце именно из-за этого результат изменился. Если бы он захотел, то мог бы завершить компенсированное время вовремя. Таким образом, судья оказал влияние на выход «Байера» в следующий раунд".

Отметим, что "Карабах" проиграл со счетом 4:5 в двух матчах в 1/8 финала Лиги Европы и попрощался с турниром.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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