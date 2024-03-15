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Джереми Фримпонг назвал встречу с "Карабахом" "сумасшедшей игрой"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 10:56
Джереми Фримпонг назвал встречу с "Карабахом" "сумасшедшей игрой"

"Это была сумасшедшая игра. У меня нет слов, чтобы описать то, что произошло в этом матче".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок «Байера» Джереми Фримпонг.

Крайний защитник прокомментировал матч, в котором они дома обыграли "Карабах" со счетом 3:2 в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Он рассказал, что цель команды - выйти в полуфинал:

«Сначала ты проигрываешь 0:2, потом выигрываешь. Вот почему мы все любим футбол. Мы верим в возможность переломить ход матча, даже если дела идут не по-нашему. Наши усилия были вознаграждены в этой игре. Теперь с нетерпением ждем следующего этапа. У меня нет другого желания, кроме как выйти в полуфинал».

Отметим, что жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится сегодня в 16:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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