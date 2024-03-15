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Игрок, забивший 2 гола в ворота "Карабаха", в числе кандидатов на лучшего игрока недели

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 09:17
Игрок, забивший 2 гола в ворота "Карабаха", в числе кандидатов на лучшего игрока недели

Объявлены кандидаты на звание игрока недели в Лиге Европы.

Как сообщает İdman.biz, на звание лучшего игрока 1/8 финала претендуют 4 футболиста.

В число претендентов на награду входит и герой матча между чемпионом Азербайджана "Карабахом" и немецким "Байером" Патрик Шик. Чешский нападающий, забивший два гола в победном матче за Леверкузен, вошел в число четырех кандидатов.

Другими претендентами являются Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рафаэль Леао («Милан») и Мохамед Кудус («Вест Хэм»). Игрок недели будет определен голосованием болельщиков.

İdman.biz

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