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Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2024 03:14
Публикация "Байера": "Давайте не будем повторять это снова"

Соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы «Байер» поделился публикацией в социальных сетях в связи с ответным матчем.

Как сообщает İdman.biz, леверкузенский клуб отметил игры с чемпионом Азербайджан в этом сезоне.

В посте отмечено, что к чемпиону Азербайджана испытывают большое уважение: "Ваша команда заслужила уважение. Вы сыграли против нас 4 отличных матча, но, пожалуйста, давайте не будем повторять это снова».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Байером» в Баку завершился со счетом 2:2, а выездной матч завершился со счетом 2:3.

İdman.biz

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