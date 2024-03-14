14 Марта 2024
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Сборная пропустила 6 мячей

Азербайджанский футбол
Новости
14 Марта 2024 20:39
Сборная пропустила 6 мячей

Женская сборная Азербайджана до 17 лет провела свою первую игру в лиге B в рамках 2-го тура отборочного раунда чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша сборная проиграла сборной Болгарии, принимавшей групповые матчи, со счетом 1:6.

Ханым Асадова забила единственный гол нашей команды на 25-й минуте. В другом матче группы словенские футболисты победили Молдову со счетом 6:0.

Отметим, что свою следующую игру наша команда проведет 17 марта против Словении. Игра начнется в 13:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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