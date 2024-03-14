Историческая ночь для азербайджанского футбола: "Карабах" на пути к "тридцатке" - АНАЛИТИКА

Сегодня «Карабах», которому предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, находится на пороге написания новой истории.
Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова, упустившая в последний момент победу во встрече с лидером немецкой бундеслиги «Байером» в Баку, проведет решающий матч в Леверкузене.
Будучи первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубков, "Карабах" имеет возможность стать нашим первым представителем в лучшей "восьмерке". Для этого необходимо прервать беспроигрышную серию «Байера», который не проигрывает в текущем сезоне.
Если чемпиону Азербайджана это удастся, он сможет войти в историю еврокубков.
174 кубка
174 кубка завоевали команды в еврокубках, проводимых с 1955 года по текущий сезон. Речь идет о турнирах Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков, Лиге Европы и Лиге конференций. Одно из таких соревнований - Кубок Кубков - вошло в историю. Лига Конференций проводится в третий раз.
Другой формат
На первый взгляд количество путевок в 1/4 финала в 174 турнирах должно составлять 1392. Однако до текущего сезона в 1386 случаях какая-либо команда проходила в 1/4 финала. То же самое и с количеством полуфиналистов. Это потому, что в некоторые годы формат менялся. Иногда 1/4, а иногда и 1/2 финала заменялись групповым этапом. Или же раунд не проводился. В текущем сезоне в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились 8 команд. При этом общее число составило 1394.
32 страны
На данный момент в четвертьфиналы вышли клубы из 32 стран. Трех из этих стран больше не существует. Это СССР, Чехословакия и Югославия. Если «Карабах» напишет историю, то Азербайджан станет 33-й страной, вышедшей в 1/4 финала. Интересно, что среди этих стран есть такие, которые на данный момент не имеют сильных клубов, например Кипр, Северная Ирландия, Финляндия и Уэльс. Чтобы попасть в список, Азербайджану нужна всего одна победа.
280 клубов
На данный момент в четвертьфиналы выходили 280 европейских клубов. Если история будет написана в Леверкузене, "Карабах" станет 281-й командой в истории еврокубков.
Германия вышла в этот этап с рекордным количеством команд - 30. 25 английских клубов также выходили в 1/4 финала.
Количество представителей стран, которые выходили в 1/4 финала
1. Германия – 30
2. Англия – 25
3. Испания – 21
4. Италия – 17
5. Бельгия – 15
6. Франция – 14
7-8. Югославия – 13
Чехословакия - 13
9. Нидерланды – 10
10-14. Португалия - 9
Шотландия - 9
Швейцария - 9
Дания – 9
СССР - 9
15-17. Польша - 8
Австрия - 8
Румыния - 8
18. Венгрия – 7
19-22. Швеция - 6
Греция - 6
Болгария - 6
Россия - 6
23-24. Турция - 5
Норвегия – 5
25. Украина - 4
26-29. Уэльс - 3
Финляндия – 3
Чехия – 3
Хорватия - 3
30-31. Северная Ирландия - 2
Израиль - 2
32. Кипр – 1
Представители двух стран
Общее количество четвертьфиналистов по странам - более 280. Это не без причины. Некоторые клубы вышли из 1/8 финала как представители двух стран. Речь идет о сборных СССР, Чехословакии и Югославии. Некоторые клубы приблизились к полуфиналу как в объединенной стране, так и после обретения независимости.
Рекорд Испании
Азербайджан стоит на пороге первого выхода в четвертьфинал. Но этот тур был обычным для грандов еврокубков. В этом смысле рекорд принадлежит Испании. Число клубов этой страны, участвовавших в 1/4 финала, составляет почти 200. Германия на втором месте, а Англия - на третьем.
1. Испания – 198
2. Германия – 193
3. Англия – 172
4. Италия – 161
5. Франция – 78
6. Португалия – 75
7. Нидерланды – 71
8. Бельгия – 57
9-10. Югославия - 43
Шотландия - 43
11-12. Чехословакия - 31
СССР - 31
13-14. Швейцария - 25
Венгрия - 25
15. Австрия – 24
16-19. Румыния - 17
Греция - 17
Болгария - 17
Турция - 17
20-22. Польша - 16
19-22. Швеция - 16
Россия - 16
23. Дания – 12
24. Украина - 11
25. Чехия – 7
26-27. Норвегия - 5
Уэльс - 5
28-29. Финляндия – 3
Хорватия - 3
30-31. Северная Ирландия - 2
Израиль - 2
32. Кипр – 1
Вугар Хейруллаев
İdman.biz