Историческая ночь для азербайджанского футбола: "Карабах" на пути к "тридцатке" - АНАЛИТИКА

Сегодня «Карабах», которому предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, находится на пороге написания новой истории.

Как сообщает İdman.biz, команда Гурбана Гурбанова, упустившая в последний момент победу во встрече с лидером немецкой бундеслиги «Байером» в Баку, проведет решающий матч в Леверкузене.

Будучи первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубков, "Карабах" имеет возможность стать нашим первым представителем в лучшей "восьмерке". Для этого необходимо прервать беспроигрышную серию «Байера», который не проигрывает в текущем сезоне.

Если чемпиону Азербайджана это удастся, он сможет войти в историю еврокубков.

174 кубка

174 кубка завоевали команды в еврокубках, проводимых с 1955 года по текущий сезон. Речь идет о турнирах Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков, Лиге Европы и Лиге конференций. Одно из таких соревнований - Кубок Кубков - вошло в историю. Лига Конференций проводится в третий раз.

Другой формат

На первый взгляд количество путевок в 1/4 финала в 174 турнирах должно составлять 1392. Однако до текущего сезона в 1386 случаях какая-либо команда проходила в 1/4 финала. То же самое и с количеством полуфиналистов. Это потому, что в некоторые годы формат менялся. Иногда 1/4, а иногда и 1/2 финала заменялись групповым этапом. Или же раунд не проводился. В текущем сезоне в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились 8 команд. При этом общее число составило 1394.

32 страны

На данный момент в четвертьфиналы вышли клубы из 32 стран. Трех из этих стран больше не существует. Это СССР, Чехословакия и Югославия. Если «Карабах» напишет историю, то Азербайджан станет 33-й страной, вышедшей в 1/4 финала. Интересно, что среди этих стран есть такие, которые на данный момент не имеют сильных клубов, например Кипр, Северная Ирландия, Финляндия и Уэльс. Чтобы попасть в список, Азербайджану нужна всего одна победа.

280 клубов

На данный момент в четвертьфиналы выходили 280 европейских клубов. Если история будет написана в Леверкузене, "Карабах" станет 281-й командой в истории еврокубков.

Германия вышла в этот этап с рекордным количеством команд - 30. 25 английских клубов также выходили в 1/4 финала.

Количество представителей стран, которые выходили в 1/4 финала

1. Германия – 30

2. Англия – 25

3. Испания – 21

4. Италия – 17

5. Бельгия – 15

6. Франция – 14

7-8. Югославия – 13

Чехословакия - 13

9. Нидерланды – 10

10-14. Португалия - 9

Шотландия - 9

Швейцария - 9

Дания – 9

СССР - 9

15-17. Польша - 8

Австрия - 8

Румыния - 8

18. Венгрия – 7

19-22. Швеция - 6

Греция - 6

Болгария - 6

Россия - 6

23-24. Турция - 5

Норвегия – 5

25. Украина - 4

26-29. Уэльс - 3

Финляндия – 3

Чехия – 3

Хорватия - 3

30-31. Северная Ирландия - 2

Израиль - 2

32. Кипр – 1

Представители двух стран

Общее количество четвертьфиналистов по странам - более 280. Это не без причины. Некоторые клубы вышли из 1/8 финала как представители двух стран. Речь идет о сборных СССР, Чехословакии и Югославии. Некоторые клубы приблизились к полуфиналу как в объединенной стране, так и после обретения независимости.

Рекорд Испании

Азербайджан стоит на пороге первого выхода в четвертьфинал. Но этот тур был обычным для грандов еврокубков. В этом смысле рекорд принадлежит Испании. Число клубов этой страны, участвовавших в 1/4 финала, составляет почти 200. Германия на втором месте, а Англия - на третьем.

1. Испания – 198

2. Германия – 193

3. Англия – 172

4. Италия – 161

5. Франция – 78

6. Португалия – 75

7. Нидерланды – 71

8. Бельгия – 57

9-10. Югославия - 43

Шотландия - 43

11-12. Чехословакия - 31

СССР - 31

13-14. Швейцария - 25

Венгрия - 25

15. Австрия – 24

16-19. Румыния - 17

Греция - 17

Болгария - 17

Турция - 17

20-22. Польша - 16

19-22. Швеция - 16

Россия - 16

23. Дания – 12

24. Украина - 11

25. Чехия – 7

26-27. Норвегия - 5

Уэльс - 5

28-29. Финляндия – 3

Хорватия - 3

30-31. Северная Ирландия - 2

Израиль - 2

32. Кипр – 1

Вугар Хейруллаев

İdman.biz