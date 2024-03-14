Три потери в составе "Нефтчи"

Уточнено состояние травмированных игроков «Нефтчи».

По информации, предоставленной İdman.biz в пресс-службе бакинского клуба, в команде "черно-белых", которая встретится с "Сабаилом" в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана, три потери.

В предстоящей игре не смогут принять участие Эмиль Балаев, Атаа Джабер и Азер Алиев, которые продолжают процесс выздоровления и лечения. В день игры станет ясно, выйдет ли на поле в матче с «Сабаилом» Эмин Махмудов, получивший травму в матче с «Кяпазом».

Отметим, что матч между «Нефтчи» и «Сабаилом», который пройдет завтра на «Нефтчи Арене», начнется в 19:00.

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