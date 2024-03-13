Лунев: "В дополнительной мотивации нет необходимости"

«Завтра нас ждет хорошая игра. Эта встреча очень важна для нас. К сожалению, нам не удалось сохранить победный счет в первом матче».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Карабаха" Андрей Лунев.

О шансах команды российский вратарь рассказал на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы:

"Думаю, в ответном матче у нас тоже будут шансы. Завтра мы сделаем все возможное, чтобы выйти в следующий этап. Я оцениваю шансы 50/50. Это футбол, 11 игроков соревнуются 90 минут. Необходимо совершать меньше ошибок и использовать возможности. Мы хотим завтра сыграть в свою игру и победить».

Лунев заявил, что у него нет особой мотивации против «Байера», где он играл раньше:

«Я концентрируюсь на всех играх на 100 процентов. Никакой дополнительной мотивации не требуется. В плей-офф соперник бывает сильным. С «Байером» мы встретимся в четвертый раз в этом сезоне. Мы уже очень хорошо знаем всех игроков соперника. Завтра покажем хорошую игру».

Отметим, что матч "Байер" - "Карабах" начнется завтра в 00:00.

İdman.biz