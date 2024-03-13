Гурбан Гурбанов: "Мы постараемся добиться успешного результата"

«Для нас это очень важная игра. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд за последнее время».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", который будет гостем "Байера" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Опытный специалист подчеркнул, что важно быть внимательным в ответном матче:

«Мы должны быть осторожны. Приятно снова играть на этом стадионе. Мы сосредоточены на этой встрече. Завтра постараемся добиться успешного результата. Нам нужно быть внимательными в течение 90 минут».

Отметим, что матч между командами в Баку завершился со счетом 2:2.

İdman.biz