Игрок "Сабаха" прооперирован в Люксембурге

Игрок «Сабаха» Венсан Тилль прооперирован.
По информации, предоставленной İdman.biz в клубе, он перенес операцию на крестообразных связках колена.
Операция успешно прошла в одной из клиник Люксембурга.
İdman.biz
Игрок «Сабаха» Венсан Тилль прооперирован.
По информации, предоставленной İdman.biz в клубе, он перенес операцию на крестообразных связках колена.
Операция успешно прошла в одной из клиник Люксембурга.
İdman.biz
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