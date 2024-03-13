13 Марта 2024
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Игрок "Сабаха" прооперирован в Люксембурге

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 17:48
Игрок "Сабаха" прооперирован в Люксембурге

Игрок «Сабаха» Венсан Тилль прооперирован.

По информации, предоставленной İdman.biz в клубе, он перенес операцию на крестообразных связках колена.

Операция успешно прошла в одной из клиник Люксембурга.

İdman.biz

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