59-я команда планеты - "КАРАБАХ"

Определились клубы, которые в своих чемпионатах нанесли наибольшее количество ударов в сторону ворот.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу CIES включены 900 команд из 54 лиг мира.

Рекордсменом мира в этом списке является ПСВ. «Црвена Звезда» на втором месте, «Рейнджерс» на третьем.

1. ПСВ – 21,84

2. «Црвена Звезда» – 19.31.

3. «Рейнджерс» – 19,31.

3. «Лудогорец» – 18,87

5. «Фейеноорд» – 18,72

6. «Селтик» – 18,66

7. «Бавария» – 18.21.

8. «Ливерпуль» – 18.07.

9. «Галатасарай» – 17,59

10. «Сидней» — 17.50.

Рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана является «Карабах». Лидер чемпионата занимает 59-е место среди 900 команд в списке.

«Араз-Нахчыван» занимает второе место, а «Туран Товуз» - третье в Премьер-лиге. Команда, пробившая меньше всех в сторону ворот, - «Зира». Городской клуб - 15-я команда с наименьшим ударом по воротам в общем списке.

1. «Карабах» – 15.04.

2. «Араз-Нахчыван» – 11,73.

3. «Туран Товуз» – 11,64.

4. «Габала» - 11.50.

5. «Сабах» — 11.31.

6. «Нефтчи» – 11,27.

7. «Кяпаз» – 10,85.

8. «Сабаил» — 10,23.

9. «Сумгаит» – 8,58.

10. «Зира» – 8.00.

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