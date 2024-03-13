59-я команда планеты - "КАРАБАХ"

Определились клубы, которые в своих чемпионатах нанесли наибольшее количество ударов в сторону ворот.
Как сообщает İdman.biz, в таблицу CIES включены 900 команд из 54 лиг мира.
Рекордсменом мира в этом списке является ПСВ. «Црвена Звезда» на втором месте, «Рейнджерс» на третьем.
1. ПСВ – 21,84
2. «Црвена Звезда» – 19.31.
3. «Рейнджерс» – 19,31.
3. «Лудогорец» – 18,87
5. «Фейеноорд» – 18,72
6. «Селтик» – 18,66
7. «Бавария» – 18.21.
8. «Ливерпуль» – 18.07.
9. «Галатасарай» – 17,59
10. «Сидней» — 17.50.
Рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана является «Карабах». Лидер чемпионата занимает 59-е место среди 900 команд в списке.
«Араз-Нахчыван» занимает второе место, а «Туран Товуз» - третье в Премьер-лиге. Команда, пробившая меньше всех в сторону ворот, - «Зира». Городской клуб - 15-я команда с наименьшим ударом по воротам в общем списке.
1. «Карабах» – 15.04.
2. «Араз-Нахчыван» – 11,73.
3. «Туран Товуз» – 11,64.
4. «Габала» - 11.50.
5. «Сабах» — 11.31.
6. «Нефтчи» – 11,27.
7. «Кяпаз» – 10,85.
8. «Сабаил» — 10,23.
9. «Сумгаит» – 8,58.
10. «Зира» – 8.00.
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