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"Карабах" - 39-й в мире, "Сумгаит" - последний в Азербайджане

Азербайджанский футбол
Новости
13 Марта 2024 13:41
"Карабах" - 39-й в мире, "Сумгаит" - последний в Азербайджане

Определились клубы, которые больше всего попадали в створ ворот в чемпионатах страны текущего сезона.

Как сообщает İdman.biz, в таблицу CIES включены 900 команд из 54 лиг мира.

Рекордсменом мира в этом списке является ПСВ. Голландский клуб в среднем за матч пробивает в створ 8,92 раза. «Бавария» в этом рейтинге - вторая, «Селтик» - третий.

1. ПСВ – 8,92
2. «Бавария» – 7,13
3. «Селтик» – 7,07
4. «Лудогорец» – 7,04.
5. «Фейеноорд» – 7.00.
6. «Црвена Звезда» – 6,94.
7. «Рейнджерс» – 6,86
8. «Аль-Хилал» — 6,83.
9. «Бенфика» – 6,76
10. «Манчестер Сити» – 6,68.

Рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана является «Карабах». Лидер чемпионата попадал в створ 5,81 раза за игру. Агдамский клуб занимает 39 место в рейтинге CIES.

«Туран Товуз» занимает второе место, а «Сабах» - третье в рейтинге Премьер-лиги. «Сумгаит» и «Зира» - команды, которые пробивали в створ меньше всех.

1. «Карабах» – 5,81
2. «Туран Товуз» – 4,64.
3. «Завтра» — 3,81.
4. «Габала» – 3,73.
5. «Сабаил» — 3,73.
6. «Араз-Нахчыван» – 3,57.
7. «Нефтчи» – 3,50.
8. «Кяпаз» – 3,38.
9. «Зира» — 2,77.
10. «Сумгаит» – 2,73.

İdman.biz

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