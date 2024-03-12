"Я не знаю, на каком стадионе мы будем играть"

«Сегодня очень сложно найти стадион».

Об этом İdman.biz рассказал главный тренер «Кяпаза» Адиль Шукуров.

Главный тренер команды, у которой на Гянджинском городском стадионе возникла проблема с ареной, связанная с ремонтом, не знает, где его клуб проведет свои следующие игры. Ранее "Кяпаз" играл сначала в Габале, затем в Товузе, а теперь примет "Карабах" в XXVIII туре Премьер-лиги на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

По словам Шукурова, ни один из стадионов, с которыми они ведут переговоры, не находится в хорошем состоянии:

"Поэтому, если получается сыграть на каком-либо стадионе, мы стараемся переговорить с их руководством. Я не знаю, где мы будем играть дальше. Наверное, мы будем играть на любом стадионе, где есть место".

Отметим, что «Кяпаз» занимает 9-е место в турнирной таблице с 27 очками.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz