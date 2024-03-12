Игрок "Араз-Нахчывана" дисквалифицирован на 4 игры

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждались произошедшие в XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана события.

Комитет принял соответствующие решения. Гянджинский клуб оштрафован на 1000 манатов за массовые оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц матча со стороны болельщиков хозяев поля в матче «Кяпаз» - «Нефтчи».

В матче между «Туран Товузом» и «Араз-Нахчываном» западный клуб, игроки которого получили 6 желтых карточек, были оштрафованы на 700 манатов. Такое же наказание понесли и гости, 4 игрока которых получили предупреждения. Футболист "Араз-Нахчывана" Вусал Шабанов за оскорбление арбитра получил красную карточку и был наказан за 4 игры, его клуб понес убытки в размере 3000 манатов.

İdman.biz