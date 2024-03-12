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5 дисквалифицированных в Премьер-лиге

Азербайджанский футбол
Новости
12 Марта 2024 13:05
5 дисквалифицированных в Премьер-лиге

В XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана дисквалифицированы 5 игроков.

Как сообщает İdman.biz, четверо из них пропустят следующий матч из-за желтых и одной красной карточки.

Эльчин Алиджанов («Кяпаз»), Джон Ирасабал («Сабах»), Иса Сулиман («Сумгаит»), Бруно Гонсалвес («Туран Товуз») и Вусал Шабанов («Араз-Нахчыван») завершили третий круг. Последний пропустит матч с «Габалой», поскольку получил красную карточку в матче с «Зирой».

Бруно не сможет сыграть против «Карабаха», а Эльчин - против «Зиры». Команды Джона и Исы встретятся друг с другом.

Отметим, что последний тур III круга пройдет 15-17 марта.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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