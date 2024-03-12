"Кяпаз" определился со стадионом

Определен стадион, на котором «Кяпаз» проведет свой следующий домашний матч.

Как сообщает İdman.biz, гянджинский клуб проведет матч XXVIII тура против «Карабаха» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

На стадионе "Кяпаза" ведутся капитальные ремонтно-реконструкционные работы. В связи с этим клуб с согласия "Карабаха" обратился к руководству Республиканского стадионе имени Тофика Бахрамова. Домашний матч XXVIII тура западники проведут на поле соперника.

Отметим, что матч состоится 29 марта.

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