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"Сабах" в Минске обыграл БАТЭ и "Старт" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2024 21:44
"Сабах" в Минске обыграл БАТЭ и "Старт" - ФОТО

В столице Беларуси Минске прошел международный турнир «Наше будущее» среди футболистов 2015 года рождения.

İdman.biz сообщает, что нашу страну на соревнованиях представляла сборная U-9 «Сабаха».

Азербайджанские футболисты приняли участие в турнире в группе А вместе с белорусскими командами БАТЭ, "Минск", "Старт" (Минск), а также российскими командами "Зенит". «Сабах» обыграл БАТЭ (5:4) и «Старт» (4:0), а в групповом этапе уступил «Минску» (0:3) и «Зениту» (0:2). Наша команда завершила групповой этап на 3-м месте.

Отметим, что в борьбе за 9-12 места команда Мухаррама Муслимзаде уступила российскому «Нижнему Новгороду» (0:3) и белорусской «Волге-Бресту» (2:4).

İdman.biz

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