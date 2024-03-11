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Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2024 14:34
Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов продвинулся в мировом рейтинге.

Как сообщает İdman.biz, 52-летний специалист занимает 138-е место в списке лучших главных тренеров мира.

Он добился прогресса на 1 шаг по сравнению с последней таблицей. По итогам последних 4 лет у Гурбанова 1670 очков.

Тренер "Карабаха" в отчетном периоде обогнал Развана Луческу. Он единственный азербайджанец в списке 500 самых влиятельных наставников планеты.

Главный тренер «Нефтчи», черногорец Миодраг Божович занимает 195-е место в списке с 1616 очками. Хаби Алонсо, тренирующий "Байер", соперника "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы, занимает 164-е место - 1644 очка.

Отметим, что таблицу возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2223 очками.

İdman.biz

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