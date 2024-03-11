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Филип Озобич попал в десятку лучших

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2024 11:27
Филип Озобич попал в десятку лучших

Филип Озобич оформил второй хет-трик в чемпионате Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что полузащитник хорватского происхождения вошел в список игроков, сделавших хет-трики в двух разных клубах.

Озобич оформил хет-трик в XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана. Игрок «Нефтчи» забил три гола в выездном матче с «Кяпазом» (3:3).

В сезоне 2020/21 он провел столь результативную игру в составе команды «Карабах». 8 ноября 2020 года Озобич, забивший на выезде три гола, разочаровал свою нынешнюю команду «Нефтчи». Хотя в том матче было забито 6 голов, все были на счету гостей - 0:6.

Филип, оформивший хет-трики в составе "Карабаха" и "Нефтчи", является 10-м игроком, забившим три и более голов в матчах чемпионата Азербайджана в XXI веке в составе как минимум двух разных клубов. До него это сделали 9 игроков.

Заур Рамазанов («Бакылы», «Карван» и «Хазар Лянкяран»), Надир Набиев («Нефтчи», «Хазар Лянкяран» и «Туран») и Самир Мусаев («Шафа», «Карабах», «Туран») сделали это в составах трёх клубов. Анатолий Дорош («Стандард» и «Шувелан»), Ахмет Тиджани («Шахдаг» и «Баку»), Кянан Керимов («Кяпаз» и «Шамкир»), Самир Алиев («Хазар Лянкяран» и «Шамахы»), Хагани Мамедов («Шувелан» и «Шамахы») и Давит Волков («Зира» и «Сабах») забили 3 и более голов в одном матче в составах двух команд.

İdman.biz

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