63-й в истории чемпионатов Азербайджана - Крунослав Рендулич

XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана ознаменовался дебютом Крунослава Рендулича в чемпионатах страны.

Как сообщает İdman.biz, хорватский специалист вывел "Сабах" на домашний матч с "Габалой". Его подопечные выиграли эту игру со счетом 2:1.

Рендулич вошел в историю чемпионатов Азербайджана как 63-й главный тренер-легионер. Перед матчем на «Банк Республика Арена» 62 иностранных специалиста выводили свои команды на матч Премьер-лиги в качестве главного тренера или временного руководителя на этой должности.

Рендулич - третий хорватский главный тренер национального чемпионата. До этого Степан Чордаш работал в «Шувелане», а Желко Сопич - в «Сабахе». Рендулич являетя четвертым легионером-главным тренером бакинского клуба. Помимо еще одного хорвата Желко Сопича, командой также руководили Висенте Гомес и Мурад Мусаев.

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