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Рекорд соперника "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
11 Марта 2024 10:44
Рекорд соперника "Карабаха"

Соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - "Байер" повторил исторический рекорд.

İdman.biz сообщает, что команда Хаби Алонсо одержала 21-ю победу в Бундеслиге в этом сезоне.

В XXV туре представитель Леверкузена обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:0. «Байер» за всю свою историю не одерживал более 21 победы в Бундеслиге.

Леверкузенцы пока лишь однажды одержали 21 победу за сезон. Это произошло в сезоне 2001/02, когда команда завоевала серебряную медаль.

Отметим, что до конца сезона в Бундеслиге осталось 9 туров, и следующая победа станет для «Байера» абсолютным рекордом.

İdman.biz

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