Рамиль не смог справиться с Бахтияром

26-й тур 1-й турецкой лиги запомнился поединком азербайджанских футболистов.
Как сообщает İdman.biz, «Коджаэлиспор», за который выступает Рамиль Шейдаев, сыграл с «Тузласпором» Бахтияра Гасанализаде.
Матч завершился победой команды Бахтияра со счетом 2:1. Гасанализаде пробыл на поле 90 минут.
Клуб Шейдаева не побеждает в пятой игре подряд. Рамиль, вышедший на поле на 84-й минуте, не смог спасти «Коджаэлиспор» от поражения.
Отметим, что «Коджаэлиспор» занимает 3-е место с 45 очками, а «Тузласпор» - 14-ю позицию с 27 баллами.
İdman.biz