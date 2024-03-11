Рамиль не смог справиться с Бахтияром

26-й тур 1-й турецкой лиги запомнился поединком азербайджанских футболистов.

Как сообщает İdman.biz, «Коджаэлиспор», за который выступает Рамиль Шейдаев, сыграл с «Тузласпором» Бахтияра Гасанализаде.

Матч завершился победой команды Бахтияра со счетом 2:1. Гасанализаде пробыл на поле 90 минут.

Клуб Шейдаева не побеждает в пятой игре подряд. Рамиль, вышедший на поле на 84-й минуте, не смог спасти «Коджаэлиспор» от поражения.

Отметим, что «Коджаэлиспор» занимает 3-е место с 45 очками, а «Тузласпор» - 14-ю позицию с 27 баллами.

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