Гурбан Гурбанов перед игрой с «Байером»: «Игроки очень устали»

«Некоторые игроки были далеки от ритма игры. Где-то это чувствовалось. Мы набрали 3 важных очка».

Как сообщает Idman.biz, об этом сказал Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", победившего со счетом 3:1 у "Зира" в XXVI туре азербайджанской премьер-лиги.

Опытный специалист прокомментировал возвращение Кевина Медины после травмы: «Мы рады, что Медина снова вернулся на поле. Но это было тяжело. Чтобы вернуться в оптимальную форму, потребуется некоторое время. В игре с «Байером», если нам понадобится несколько минут, мы будем знать, что Кевин там, он может появиться в любой момент. Для нас это преимущество. У Бензия все нормально. Ситуация Жуниньо лучше, чем мы думали. Впереди еще есть дни. Хоть он и не в основном составе, но у него есть шанс выйти на поле позже».

Гурбан Гурбанов рассказал об ответном матче против «Байера» в 1/8 финала Лиги Европы: «Мы должны полностью сосредоточиться на игре с «Байером». В Леверкузене темп будет выше, чем здесь. Нам придется с этим смириться. Мы будем готовиться к этой игре с завтрашнего дня. Игроки очень устали. Мы сформируем состав в соответствии с ситуацией. Конечно, если у тебя нет веры, вообще не стоит выходить. Игроки должны прежде всего чувствовать доверие ко мне. Мы всегда должны быть реалистами. Нам предстоит сыграть против очень хорошей команды. «Байер» силен в отборе. Игроки дополняют друг друга. Самое опасное, что игроки голодны. Они хотят получить большие титулы. Те же слова можно применить и к главному тренеру. Его цель – стать великим тренером. Чтобы вырасти, нужно побеждать. Вера всегда будет рядом. Мы постараемся дать сопернику достойный отпор. Нам очень важно дотерпеть до конца игры. За 70 минут матча здесь мы потратили энергию 90 минут чемпионата Азербайджана. Вот такой великий футбол. Организм к этому не привык. В свое время Клопп говорил о том, есть английская Премьер-лига отличается от других чемпионатов. Он сказал, что матчи Лиги чемпионов более сложные и трудные. Вот такая ответственность. Мы можем победить. Но мы должны стремиться бороться с большими командами».

Следует отметить, что "Карабах" с 63 очками опережает своего ближайшего преследователя на 24 очка.

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