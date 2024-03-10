Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщили İdman.biz в клубе, бразильский нападающий прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ).

Травма бразильца не очень серьезная. Однако можно с уверенностью сказать, что Олавио пропустит сегодня матч против «Зиры» в Премьер-лиге. Сыграет ли он против «Байера», станет известно в день матча.

Отметим, что "Карабах" проведет ответный матч против "Байера" в Германии 14 марта.

Эмин Ага

İdman.biz