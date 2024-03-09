Новый главный тренер "Сабаха": "Я поставил перед собой цель"

«Я сказал игрокам перед игрой, что это будет очень сложно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Крунослав Рендулич, новый главный тренер команды "Сабах", победившей в XXVI туре Премьер-лиги Азербайджана.

Хорватский специалист остался недоволен второй половиной игры против "Габалы", завершившейся со счетом 2:1:

"Габала" - очень хорошая команда. Они борются за то, чтобы остаться в Премьер-лиге. Выиграть две игры подряд дома непросто. Я поздравляю своих игроков. Но я не хочу, чтобы они успокаивались. Мы хорошо сыграли в первом тайме. Во втором тайме играли очень плохо. Самое главное, что мы завоевали 3 очка».

Главный тренер «Сабаха» заявил, что не делал особых изменений в команде. Он сказал, что со временем они станут лучше:

«Мы предпочитали играть по системе 4-3-3. Я не могу сказать, что мы сильно изменились. Я хочу, чтобы один из наших полузащитников шел дальше. В первом тайме было хорошо. Во втором тайме наша результативность упала. Мы изменили некоторые моменты во время игры. Мы должны стать лучше. На данный момент находимся на 3-м месте. Будем развиваться со временем. Я говорю это с уверенностью. У нас были некоторые проблемы. У Амина Сейдиева поднялась температура, он пропустил две последние тренировки».

Рендулич отметил, что перед ним не ставилось никакой конкретной цели:

«Я поставил перед собой цель. У нашей команды есть потенциал завершить сезон на втором месте. Я сказал игрокам, что если у вас большие цели, вы сможете это сделать. Я верю, что мы сможем завершить сезон на 2-м месте. Впереди 10 игр. Это означает 30 очков».

Получив предложение от "Сабаха", хорватский специалист рассказал, что позвонил также своим соотечественникам Желко Сопичу и Роберту Просинечки, которые работали в нашей стране. Он подчеркнул, что о нашей стране было сказано много хорошего.

Отметим, что эта победа подняла «Сабах» на 3-е место в турнирной таблице.

İdman.biz