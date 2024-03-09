"За хорошую игру очков не дают"

«С технической стороны моя команда сыграла хорошо. У нас есть проблемы с завершением атак».

Об этом заявил главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе, сообщает İdman.biz.

Грузинский эксперт прокомментировал поражение от "Сабаха" со счетом 1:2 в XXVI туре азербайджанской премьер-лиги. Он посетовал на неиспользование голевых ситуаций: «Мы не можем отправить мяч в ворота с расстояния 3-4 метров. Другое дело, что мы играем 75 минут. После 75-й минуты игроки, вышедшие из резерва, должны усилить игру. С этим тоже есть проблемы. В целом мы сыграли хорошо. Прессингуем хорошо. В результате мы забили гол. Нападающий соперника Давид Волков – футболист высокого уровня, выступает за сборную Грузии».

Главный тренер «Габалы» рассказал, что за хорошую игру очков не начисляют: «Я знал, куда иду. Мы сыграли неплохо во всех трёх матчах. Если наш футболист не может попасть по мячу в ворота с 2-х метров, речь идет о низком уровне мастерства. Мы пропустили 7 голов в 2 матчах. Еще у нас есть второй вратарь. Мы должны дать ему шанс проявить себя. Рашад Азизли сегодня не ошибся. Но бывают моменты, когда вратарю приходится спасать команду. Конечно, за хорошую игру очки не дают».

Отметим, что «Габала» проиграла все 3 игры, в которых командой руководил Кахабер Цхададзе.

İdman.biz