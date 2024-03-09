Представитель Лунева: "Результат фантастический"

Футбольный юрист Антон Смирнов рассказал, как Андрей Лунев отреагировал на ничью с «Байером» (2:2). İdman.biz сообщает, что вратарь спокойно готовится к следующим матчам.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» сыграл дома вничью с «Байером» (2:2), хотя к перерыву вел со счетом 2:0. Российский голкипер Андрей Лунев, защищающий цвета азербайджанского клуба, еще в прошлом сезоне выступал за «аспириновых». «РБ Спорт» пообщался с его представителем Антоном Смирновым и узнал, как вратарь воспринял результат.

«Чувства смешанные, 60 минут «Карабах» играл спокойно, а затем на ровном месте сами себе привезли гол. Результат все равно фантастический, но осадочек остался. При этом после матча не увидел у Андрея упаднических настроений. Обидно, но глубокого расстройства нет. Жизнь движется дальше, впереди ответная игра. Сейчас уже эмоции улеглись, нужно готовиться к следующим матчам - график сумасшедший», - заявил Смирнов.

В нынешнем сезоне Андрей Лунев провел 25 матчей в составе «Карабаха». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 млн евро.

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