Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером".

Как сообщает İdman.biz, в пятый раз в истории еврокубков азербайджанский клуб добился такого результата в первом матче, проведенном дома.

На данный момент наши команды четырежды отправлялись на ответную выездную игру после 2:2 в первой. Судьба наших представителей, не сумевших победить в первой игре соперника на своем поле, сложилась по-разному.

Победа «Хазар Лянкярана» в Эстонии

"Хазар Лянкяран" - первый азербайджанский клуб, который в первом домашнем матче еврокубков довольствовался ничьей 2:2. В 2012 году боевая ничья была зафиксирована во встрече с «Нымме Калью». Азербайджан, дебютировавший в еврокубках в 1994 году, не видел такого результата последние 18 лет. Лянкяранскому клубу удалось победить в Эстонии. Наш представитель выиграл на берегу Балтийского моря, забив два безответных гола.

Неудачные двойки для «Нефтчи»

«Нефтчи» - второй азербайджанский клуб, сыгравший дома вничью 2:2 в еврокубках. А вот второе противостояние сложилось неудачно для представителя Баку. Столичный клуб трижды сталкивался с подобной ситуацией.

В 2015 году матч против «Младости» в Черногории не удалось перевести в дополнительное время из-за действовавшего на тот момент правила выездного гола - 1:1. «Нефтчи», который четыре года спустя отправился в Израиль, проиграл «Бней Йегуде» со счетом 1:2. В 2021 году «черно-белые» пропустили три безответных гола от ХИКа в Финляндии.

Знакомый результат для «Карабаха»

До матча «Карабаха» с «Байером» только два наших клуба сыграли дома вничью 2:2 в первом матче. Интересно, что эти результаты были зафиксированы в Лиге Европы. А вот у "Карабаха" дома свои 2:2. Здесь уместно и словосочетание «Карабах» и другие», сложившееся в последние годы. Если «Нефтчи» и «Хазар Лянкяран» добились таких результатов на стадии квалификации, то в домашнем матче группы команды Гурбана Гурбанова с таким счетом встречались 3 раза. На групповом этапе не имеет значения, произойдет ли эта ничья в 1-м или 2-м туре. Так завершились матчи со «Слованом» в 2016 году, АПОЭЛом через три года и «Омонией» в 2021. Первые два поединка состоялись в Лиге Европы, а последний - в Лиге Конференций.

«Отцы сказали трижды»

«Карабах» также должен прервать успешную традицию немецкого клуба. «Байеру» выгодно возвращаться из поездки со счетом 2:2. Представитель Леверкузена, который дважды в истории еврокубков попадал в такую ​​ситуацию, оба раза прошел в следующий раунд. Фраза «Отцы сказали трижды» должна быть уместна для гостей «Бай Арены», а «Карабах» должен нарушить традицию хозяев. В 1/8 финала Кубка УЕФА в сезоне 1987/88 «Байер» мирно вернулся из Роттердама и забил гол дома «Фейеноорду».

В сезоне 2001/02 первый полуфинал Лиги чемпионов на «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:2. Ничья 1:1 в Леверкузене позволила "Байеру" за счет правила выездного гола одолеть "Манчестер Юнайтед". Спустя 22 года после той ничьей, приведшей к финалу с «Реалом», «аспириновые» сыграли 2:2 в Баку.

Отметим, что матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz