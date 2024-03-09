6 голов в матче "Кяпаз" - "Нефтчи", проигрыш "Габалы" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись 2 игры XXVI тура.

Как сообщает İdman.biz, "Кяпаз" играет на своем поле с "Нефтчи".

На игру, которая проходит в Товузе, команды вышли в разном настроении. Гянджинский клуб последние 2 тура завершил победой, а "Нефтчи" проиграл один матч,а в другом сыграл вничью. "Черно-белые" могут вернуться из непростой поездки с 3 очками и укрепить свои позиции в группе лидеров.

Аутсайдер стал гостем "Сабаха". Эта встреча запомнилась дебютом главного тренера столичного клуба Крунослава Рендулича в азербайджанском футболе.

Отметим, что в стартовом матче тура "Сумгаит" на выезде одолел "Сабаил".

Азербайджанская Премьер-лига

XXVI тур

9 марта

15:00. "Кяпаз" – "Нефтчи" – 3:3

Гол: Мартинс Жуниор (6, 62), Эльчин Алиджанов (47); Филип Озобич (32, 57, 77, пенальти)

Главный судья: Раван Хамзазаде

"Кяпаз": 96. Игорь Родригес, 29. Амиль Юнанов, 7. Эхтирам Шахвердиев, 14. Эльчин Алиджанов, 4. Вусал Масимов, 8. Эльмир Тагиев, 88. Шакир Сеидов, 9. Мате Квирквиа, 78. Егор Хвалько (к ), 24. Олавале Онануга, 21. Мартинс Джуниор

Резервные игроки: 12. Кямран Ибрагимов, 18. Эльгюн Байрамов, 3. Вургун Гусейнов, 10. Турал Рзаев, 99. Али Самадов, 47. Адильхан Гарахмедов, 20. Махир Гасанов, 33. Джамал Джафаров, 22. Руфат Ахмедов, 15. Джавад Каримов, 91. Латир Фал, 25. Георгий Папунашвили

Главный тренер: Адиль Шукуров

"Нефтчи": 93. Рза Джафаров, 10. Филип Озобич, 8. Эмин Махмудов (к), 2. Гара Гараев, 3. Ходжат Хагверди, 19. Азер Салахлы, 4. Марк Тамаш, 99. Эрвин Коффи, 11. Килан Лебон, 88. Брайан Морено, 77. Егор Богомольский

Резервные игроки: 1. Иван Бркич, 95. Раван Кязимов, 14. Эдди Исрафилов, 17. Рахман Гаджиев, 26. Омер Булюдов, 91. Агададаш Сальянский, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 9. Андре Шиньяшики, 20. Альфа Конте

Главный тренер: Миодраг Божович

Товузский городской стадион

17:30. "Сабах" - "Габала"

- 2:1 Голы: Давит Волков (19, 41); Аюб Аллаш (45+3) Главный судья: Ингилаб Мамедов

Банк Республика Арена

1 Карабах 25 19 3 3 65-21 60 2 Сумгаит 26 10 9 7 25-30 39 3 Сабаил 26 10 7 9 39-38 37 4 Нефтчи 25 10 6 9 28-26 36 5 Зира 25 9 9 7 18-14 36 6 Сабах 25 9 7 9 35-30 34 7 Туран Товуз 25 8 8 9 38-35 32 8 Араз-Нахчыван 25 8 7 10 26-33 31 9 Кяпаз 25 7 5 13 25-42 26 10 Габала 25 4 3 18 18-48 15

Бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов

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