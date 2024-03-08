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Что беспокоит Шахина Диниева?

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 22:17
Что беспокоит Шахина Диниева?

«Сегодня мы играли в динамичный, красочный, диктующий футбол. В футболе три результата, и их следует воспринимать как норму. Мы не были командой, достойной поражения».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер проигравшего в XXVI туре чемпионата Азербайджана "Сабаила" Шахин Диниев.

Опытный специалист прокомментировал поражение от «Сумгаита» со счетом 0:1. Диниев подчеркнул, что его игроки не смогли точно исполнить пенальти:

«Я видел по нашей игре во втором тайме, что мы на пути к развитию. Если есть игра, обязательно будет результат. Если мы продолжим в том же духе, то придем туда, куда хотим. Мы не смогли реализовать пенальти, разбазарили голевые моменты направо и налево. Команда уже выросла и показывает хороший футбол. Мы показали очень хороший футбол. Мы должны смириться с поражением и смотреть вперед».

Главный тренер «Сабаила» ​​объяснил, почему они проиграли «Сумгаиту» во всех трёх играх в этом сезоне:

«Мы пропустили неожиданный гол. Нам определенно нужно было что-то изменить. Да, между нашей первой и второй половиной есть разница, которая меня очень беспокоит. Нам нужно работать как над психологической, так и над функциональной подготовкой. Мы это исправим. Мы заслужили проиграть все три игры с «Сумгаитом». В этих матчах мы играли лучше соперника. В матче в Сумгаите была равная борьба, мы проиграли из-за автогола. Сегодня мы были лучше. Если «Сумгаит» победил, в следующий раз победим и мы. Ничего серьезного не произошло. Мы проиграли по результату, а не по игре».

Отметим, что «Сабаил» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

İdman.biz

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