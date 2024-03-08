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"В первом тайме был зафиксирован счет, удививший весь мир"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 21:22
"В первом тайме был зафиксирован счет, удививший весь мир"

«В первом тайме был зафиксирован счет, удививший весь мир».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Афтандил Гаджиев.

42-летний специалист прокомментировал игру «Карабаха» против «Байера» (2:2) в 1/8 финала стадии Лиги Европы. Он отметил, что команда Гурбана Гурбанова еще раз показала всем свою силу хорошей игрой и хорошим результатом:

«Не проиграть такому сопернику - это показатель того, что мы играем на высоком уровне. Соперник - один из лучших клубов Европы. У «Карабаха» явно не хватило сил победить «Байер». Гурбан Гурбанов особо подчеркнул этот фактор. После замен, сделанных соперником во втором тайме, после того, как на поле появились Гранит Джака и Флориан Вирц, мы не смогли показать тот футбол, который демонстрировали в первом тайме. «Карабах» показал, на что он способен».

По словам футболиста-ветерана, в гостях мы увидим более сильную команду, так как потери в "Карабахе" вернутся на поле в ответной игре:

"Дивалификации Жулио Ромао и Эльвина Джафаргулиева закончились. Вопрос лишь в том, сыграет ли Олавио Жуниньо в ответном матче. Если «Карабах» подготовится к этому матчу здорово, всей командой, думаю, нас ждет интересная встреча в выездном матче. Они завоевали сердца многих, независимо от того, пройдут раунд или нет. Однако встречи с «Брагой» и результат последней игры вселили в каждого из нас надежду и уверенность. У нас есть шанс на следующий раунд. Главный тренер соперника также серьезно отнесся к нашей команде как к сопернику и оценил шансы 50 на 50. Я думаю, что еще ничего не закончилось. Если мы выйдем на эту игру полной командой, то можно добиться результата».

Отметим, что ответный матч "Карабах" проведет против "Байера" 14 марта.

Эмин Ага

İdman.biz

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