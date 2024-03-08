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"Карабаху" не повезло"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 20:11
"Карабаху" не повезло"

«Конечно, «Байер» вчера был фаворитом».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он оценил игру "Карабаха" с лидером Бундеслиги "Байером" (2:2) в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в Баку. По словам Асадова, чемпион Азербайджана хорошо проявил себя в матче:

"Представитель Агдама очень комфортно вошел в игру. Я говорил перед матчем, что если они это сделают, то смогут диктовать свои условия сопернику. Это было так, как я ожидал. Он воспользовался преимуществом с первых минут, сколько бы соперник ни контролировал мяч, это было неэффективно. Однако когда "Карабах" контролировал мяч, были и более опасные моменты. «Карабах» умело этим воспользовался, проводя контратаки. Во втором тайме на игру повлияли замены игроков соперника».

Он рассказал, что ближе к концу игры "Карабах" испытал проблемы с "физикой":

"Соперником являлась команда Бундеслиги, и они постоянно участвуют в играх в таком темпе. Скорость, которая была во втором тайме, повлияла на игроков. Некоторые игроки «Карабаха» даже потянули мышцы. Думаю, если бы Жуниньо забил третий гол, "Карабах" выиграл бы 100 процентов. В целом, это была хорошая игра. Команда Гурбана Гурбанова не отставала от соперника. Это еще раз доказало, что они способны играть с игроками в таком темпе. «Карабаху» не повезло и он не смог победить».

Отметим, что ответный матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта в городе Леверкузен.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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