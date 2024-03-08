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"Карабах" за первые 70 минут сделал 120 процентов того, что мог"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 18:34
"Карабах" за первые 70 минут сделал 120 процентов того, что мог"

«В матче с «Карабахом» мы играли очень медленно. Мы были недостаточно агрессивны в необходимые моменты».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Байера" Роберт Андрих.

Он высказал свое мнение о матче Лиги Европы против "Карабаха" в Баку:

"Мы напарывались на очень глупые контратаки. Это не всегда получается, мы это знаем. Игра проходила по-разному. Естественно, мы не сыграли хорошо. Но "Карабах" выступил хорошо. Они сделали 120 процентов того, что могли, за первые 60-70 минут".

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Байером» завершился со счетом 2:2.

İdman.biz

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