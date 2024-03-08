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Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 14:20
Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...

Уточнена ситуация с Яссином Бензия, Леандро Андраде и Олавио Жуниньо, которых вынужденно заменили в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы.

По информации, предоставленной İdman.biz в клубе, состояние первых двух игроков хорошее, серьезных травм у них нет.

Жуниньо пройдет магнитно-резонансную томографию (МРТ). Только тогда станет ясна ситуация нападающего. Предполагается, что у бразильца растяжение мышц.

Отметим, что Яссин и Жуниньо забили голы "Карабаха" в матче с "Байером" (2:2). Во втором тайме были заменены все три игрока.

Эмин Ага

İdman.biz

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