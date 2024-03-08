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Игрок "Карабаха" попал в символическую сборную недели - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 13:51
Игрок "Карабаха" попал в символическую сборную недели - ФОТО

Объявлен символический состав первых игр 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, 11 лучших выбрало издание "Sofascore".

В этот список попал и представитель "Карабаха", который встречался с немецким "Байером". Яссин Бензия вошел в символическую сборную. Он автор первого гола в матче, который завершился со счетом 2:2.

Вратарь: Ноа Атуболу ("Фрайбург");

Защитники: Ндичка, Шансель Мбемба ("Олимпик"), Джанлука Манчини ("Рома");

Полузащитники: Яссин Бензия ("Карабах"), Стефан Эль-Шарави ("Рома"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Анхель ди Мария ("Бенфика");

Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Марсель"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Дарвин Нуньес ("Ливерпуль").

Отметим, что Андрей Лунев, Абдулла Зубир, Марко Янкович в первых играх плей-офф попали в список лучших одиннадцати. Их включили в состав команды после последнего матча-реванша.

İdman.biz

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