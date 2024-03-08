"Ничья с "Байером" равна победе, это была фантастическая игра"

«Карабах» порадовал своих болельщиков вчерашней игрой».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Опытный эксперт оценил игру «Карабаха» против «Байера» в Баку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Гусейнов отметил, что команда Гурбана Гурбанова достойно поборолась с лидером Бундеслиги:

"Байер" до приезда в Баку имел беспроигрышную серию из 34 игр. Ничья с ними «Карабаха» равна победе. Мы не сильно отставали от немцев. Наоборот, мы превосходили их. Мы также создали хорошие эпизоды. Можно было бы увеличить счет. «Карабах» провел фантастическую игру. Здесь e тех, кто на поле, у тех, кто сидит в запасе, короче, у всех есть работа. Я не хочу никого выделять. Вся команда, особенно Гурбан Гурбанов, была великолепна».

59-летний футболист-ветеран считает, что ответный матч в Германии будет напряженным:

"Хорошего результата можно добиться и в Леверкузене. Команда Гурбана Гурбанова прекрасно использует бреши. Мы стали свидетелями этого и во вчерашней игре. В Германии команда Хаби Алонсо будет играть в атаке и открывать бреши. Я верю, что «Карабах» этим воспользуется».

Отметим, что ответный матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта на "Бай Арене".

Эмин Ага

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