Миссия выполнима?

Игра «Карабаха» и «Байера» в Баку - это не уровень Лиги Европы. Это уровень Лиги Чемпионов. Не шутка – немцы не проигрывают аж 35-й матч подряд во всех турнирах. И это - учитывая встречу пусть и с находящейся на спаде, но самой «Баварией». И «Карабах» и «Байер» лидируют в своих чемпионатах. У агдамцев отрыв от второго места – фантастический – 23 очка. «Байер» на десять очков выше «Баварии» - это тоже бывает в немецком футболе очень редко.

Что касается непосредственно игры, то зрители, заполнившие Республиканский стадион Тофика Бахрамова, были очень довольны. Их команда сотворила сенсацию, не проиграв и ни в чем практически не уступив сегодняшнему гранду европейского футбола. Да, сенсация могла бы быть и больше, если бы удалось победить, тем более, что агдамцы вели после первого тайма 2:0. Но не получилось. Конечно, не забудем и тот факт, что во втором тайме играл более сильный состав, близкий к основному – вышли Фримпонг и Вирц. Последний, кстати, скоро может перейти в один из топ-клубов вроде «Реала». Да и главного тренера Хаби Алонсо тоже «сватают» в «Королевский клуб». В общем, приблизительно поняли, кто противостоял нашему «Карабаху»?

Уровень игр на этой стадии – запредельный. Обычная ошибка, обычный обрез - и сразу суровое наказание. 20-летний новый европейский вундеркинд Флориан Вирц, о котором все говорят уже год, таких ошибок не прощает. Издевательская подсечка над вратарем и вуаля – выход один на один реализован. А до этого было искрометный первый тайм в исполнении «Карабаха». Много моментов. Много интересной игры. Стадион гудел весь матч и в первый раз по-настоящему взорвался на 26-й минуте, когда Олавио Жуниньо выцарапал мяч в центре поля у капитана (!) «Байера» Джонатана Та и промчался по левому флангу, выложив в конце мяч Бензия. Алжирец же правой подработав мяч, правой же от души всадил сферу в ближнюю девятку. Взрыв эмоций на стадионе. А потом была 45+2-я минута, конец первого тайма, когда пунктуальные немцы мыслями уже отдыхали в раздевалке. «Байер» пытался устроить что-то вроде тики-таки на левом фланге, но Патрику Андраде это не понравилось. Кабо-вердианский футболист отобрал мяч и одним пасом оставил не у дел всю оборону «Байера». Олавио Жуниньо на этот раз пронесся метеором по правому флангу, сместился в центр, катнул мяч над распластавшимся кипером и добил его в ворота. Стадион праздновал и взрывался эмоциями снова. Камеры показали зрителей, а затем - Гурбана Гурбанова. Мэтр отечественной тренерской мощи, видимо, предвидел, что немцам такой расклад не понравится и они выпустят игроков посильнее тех, которых его клуб практически размазал по полю в первой половине.

Так и случилось. Про первый пропущенный гол я указал выше. Его забил на 70-й минуте вышедший на 58-й Вирц. А сравнял счет на 90+2-й Патрик Шик, появившийся на поле на 80-й. Две замены решили исход матча. А еще был момент на 83-й минуте, когда быстроногий Олавио снова бежал, бежал, бежал, а в конце пробил во вратаря и потянул мышцу. За спиной он опять, кстати, оставил капитана «Байера». Надеемся, что травма бразильца несерьезна, ведь впереди ответная битва. А еще этот момент показал многое – как сильно хотел победить «Карабах» и что все футболисты выложились на 200 процентов и играли до конца. И все-таки сил не хватило – навес Андриха с правого фланга в концовке и кивок Патрика Шика испортили всю малину. Для чешского игрока это, кстати, не первый гол, забитый в Баку. Напомним, что в нашей столице на стадионе «Олимпийский» третьего июля 2021-го года состоялся четвертьфинальный матч ЕВРО-2020 Чехия-Дания. Тогда датчане победили 2:1, а единственный мяч отыграл именно Шик. Тогда этот гол сильно делу и не помог, а вот теперь…

Что еще показала игра «Карабаха» с «Байером»? Что можем играть через не могу. Вопреки всему. Что ждать в ответке через неделю? Всего, только не легкой прогулки. Соперник тот же, и публику свою постарается порадовать, как это сделал ночью «Карабах». А значит, выставит состав, близкий к боевому, основному. Уже после жеребьевки было ясно, что легко не будет. Да и до жеребьевки тоже. Легких соперников на этих стадиях не бывает. Но «Карабах» и не любит легких путей…

Аслан Мамедли

İdman.biz