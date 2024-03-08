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"Байер" увидел силу "Карабаха" в Баку"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 11:48
"Байер" увидел силу "Карабаха" в Баку"

«Все наслаждались исторической встречей с «Байером».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Афран Исмайлов.

Он оценил игру "Карабаха" против лидера Бундеслиги "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в Баку. Исмайлов рассказал, что в первом матче, завершившемся со счетом 2:2, чемпион Азербайджана боролся с очень серьезным и дисциплинированным соперником:

"Мы очень хорошо начали игру. Можно сказать, что в первой части встречи мы имели полное преимущество. Ближе к концу мы уже не смогли успеть физически, а их сильная борьба и наличие более качественных игроков изменили динамику матча. Игроки «Байера», вышедшие на поле во втором тайме, решили судьбу матча. Хоть матч и закончился со счетом 2:2, все было в наших руках. По крайней мере, мы могли бы прервать беспроигрышную серию «Байера». Но с самого начала я ожидал, что матч закончится вничью или в нашу пользу».

Он подчеркнул, что всегда верит в "Карабах", который продвигает азербайджанский футбол в Европе:

"Байер" имеет достаточный европейский опыт. Бундеслига и Премьер-лига не связаны друг с другом ни тесно, ни отдаленно. Стадия 1/8 финала - это стадия, на которой все происходящие процессы приравниваются к финалу. Футболисты готовятся к этой игре, собирая все силы. Выходя на такие матчи, необходимо бороться до конца. «Байер» стал свидетелем силы «Карабаха» в Баку. В гостях нас ждет очень сложная игра. Шансы 50/50, но «Байер» - другая команда. Я верю, что «Карабах» будет бороться упорно и бороться до конца. «Карабах» - наше сердце и это азербайджанский футбол».

Отметим, что ответный матч между "Байером" и "Карабахом" состоится 14 марта в городе Леверкузен.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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