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Лучшие в Лиге Европы: Лунев - 1-й, Жуниньо - 3-й

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 11:39
Лучшие в Лиге Европы: Лунев - 1-й, Жуниньо - 3-й

После первых игр 1/8 финала Лиги Европы были объявлены лучшие игроки турнира по различным показателям.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах" и его игроки опережают всех по четырем показателям, но по одному показателю занимают третье место.

Два из них принадлежат команде и два - игрокам.

«Карабах» опережает всех в восстановлении контроля над мячом. Агдамский клуб отнимал мяч у соперника 395 раз.

"Карабах" лидирует по общему количеству "сэйвов" своих вратарей - 39 раз.

Все «сэйвы» «Карабаха» на счету Андрея Лунева. Он лидер среди вратарей.

Жулио Ромао, полузащитник нашего представителя, опережает всех по отниманию мяча - 27 раз.

Кроме того, Олавио Жуниньо занимает 3-е место в Лиге Европы по количеству ударов в створ. С 10 ударами бразилец уступает лишь Пьеру-Эмерику Обамеянгу (13) и Ромелу Лукаку (12).

Отметим, что в первой игре 1/8 финала "Карабах" принимал "Байер" и сыграл вничью 2:2.

İdman.biz

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