Объявлены арбитры 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Объявлены назначения 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, также объявлены арбитры матчей стартующего сегодня тура.

Матч между «Карабахом» и «Зирой» был доверен арбитру ФИФА Алияру Агаеву. Турал Гурбанов будет судить в поединке между «Сабаилом» и «Сумгаитом», находящимся в группе лидеров.

Отметим, что матчи тура, которые стартуют сегодня, пройдут в тчение трех дней.

Азербайджанская Премьер-лига

XXVI тур

8 марта (пятница)

«Сабаил» - «Сумгаит»

Судьи: Турал Гурбанов, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Фарид Гаджиев

VAR: Рауф Аллахвердиев

AVAR: Парвин Талыбов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

«АСКО Арена», 19:00

9 марта (суббота)

«Кяпаз» - «Нефтчи».

Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Бариш Симшек

Представитель АФФА: Мамедали Мамедов

Товузский городской стадион, 15:00

"Сабах" - "Габала"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахман Имами, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Зумруд Агаева

«Банк Республика Арена», 17:30

10 марта (воскресенье)

"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Рашад Ахмедов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Товузский городской стадион, 15:30

«Карабах» - «Зира»

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Нариман Ахундов

Республиканский стадион имени Т. Бахрамова, 18:00

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