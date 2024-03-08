Объявлены арбитры 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Объявлены назначения 26-го тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает İdman.biz, также объявлены арбитры матчей стартующего сегодня тура.
Матч между «Карабахом» и «Зирой» был доверен арбитру ФИФА Алияру Агаеву. Турал Гурбанов будет судить в поединке между «Сабаилом» и «Сумгаитом», находящимся в группе лидеров.
Отметим, что матчи тура, которые стартуют сегодня, пройдут в тчение трех дней.
Азербайджанская Премьер-лига
XXVI тур
8 марта (пятница)
«Сабаил» - «Сумгаит»
Судьи: Турал Гурбанов, Эльшад Абдуллаев, Зохраб Аббасов, Фарид Гаджиев
VAR: Рауф Аллахвердиев
AVAR: Парвин Талыбов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
«АСКО Арена», 19:00
9 марта (суббота)
«Кяпаз» - «Нефтчи».
Судьи: Раван Хамзазаде, Джамиль Гулиев, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Бариш Симшек
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
Товузский городской стадион, 15:00
"Сабах" - "Габала"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Рахман Имами, Ширмамед Мамедов, Али Алиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Зумруд Агаева
«Банк Республика Арена», 17:30
10 марта (воскресенье)
"Туран Товуз" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рашад Ахмедов, Муслим Алиев, Эйюб Ибрагимов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Товузский городской стадион, 15:30
«Карабах» - «Зира»
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Зейнал Зейналов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Республиканский стадион имени Т. Бахрамова, 18:00
İdman.biz