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"Надеюсь, что в ответной игре не повторится прошлогодняя история, когда в Леверкузене "Карабах" уступил 1:5"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Марта 2024 09:38
"Надеюсь, что в ответной игре не повторится прошлогодняя история, когда в Леверкузене "Карабах" уступил 1:5"

İdman.biz сообщает, что тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера азербайджанского «Карабаха» Андрея Лунева в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским «Байером» (2:2).

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг.

Карабах (Агдам, Азербайджан) - Байер (Леверкузен, Германия) - 2:2

1:0 Бензия – 26' 2:0 Жунинью – 45+2' 2:1 Вирц – 70' 2:2 Шик – 90+2'

«Андрей сыграл на своём уровне, который он в этом году показывает. Планку поднял очень высоко с самого начала выступлений за «Карабах». Не побоюсь сказать, что Андрей показывает очень сильную игру, и сейчас он это подтвердил. «Байер» в этом году ещё не проигрывал, команда очень сильная, и Андрей в этой встрече смотрелся очень достойно.

Вины Лунева в пропущенных голах нет ни капли. Он сделал всё, что смог в этих ситуациях, чтобы спасти команду после ошибок защитников. Я надеюсь, что в ответной игре не повторится прошлогодняя история, когда в Леверкузене «Карабах» уступил 1:5. В той игре Андрей сделал всё, что смог, а команда сыграла ниже своих способностей», - приводит слова Кафанова Metaratings.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между этими коллективами состоится 14 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Встреча начнётся в 00:00.

İdman.biz

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