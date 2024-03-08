Игрок "Карабаха" - номинант на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

İdman.biz сообщает, что ими стали итаьянский хавбек «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, бразильский полузащитник «Карабаха» Жунинью, габонский форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг и уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

Стефан Эль-Шаарави сделал две голевые передачи в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0), Жунинью забил гол и сделал ассист в игре с «Байером» (2:2), Нуньес оформил дубль в матче с пражской «Спартой» (5:1), а Обамеянг забил два мяча во встрече с «Вильярреалом» (4:0).

Всего на этой неделе прошло восемь матчей 1/8 финала ЛЕ: «Марсель» — «Вильярреал» (4:0), «Спортинг Лиссабон» — «Аталанта» (1:1), «Рома» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:0), «Карабах» — «Байер» (2:2), «Фрайбург» — «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Милан» — «Славия Прага» (4:2), «Бенфика» — «Рейнджерс» (2:2), «Спарта Прага» — «Ливерпуль» (1:5).

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