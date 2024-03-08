Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"

«Хочу поблагодарить наших болельщиков. Они были с нами в такую ​​погоду. Сегодня на стадионе была отличная футбольная атмосфера».

Как сообщает İdman.biz, главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов заявил об этом на пресс-конференции после первой игры 1/8 финала Лиги Европы, в которой они сыграли вничью с "Байером" - 2:2.

Опытный специалист поблагодарил своих игроков:

«Мы могли победить. Для меня главным было провести дисциплинированную игру. Игроки боролись как могли. Сохранять скорость против такого соперника было непросто. Во втором тайме соперник выпустил своих лучших футболистов. Я доволен своими игроками».

İdman.biz